Ieri sera, all’ultimo minuto, è saltato il concerto del Teatro Lirico di Cagliari in programma sul sagrato della basilica di Bonaria.

Erano da poco passate le 21, orario fissato per l'inizio dello spettacolo, quando il pubblico, 500 spettatori, è stato informato dal sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi che «purtroppo il concerto è stato annullato per motivi di ordine tecnico. Ho appena appreso che la Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo (riunita ieri sera alla Mem, ndr), non ha dato l'autorizzazione per alcune irregolarità riscontrate».

Resta l'incognita per il concerto di questa sera.

La notizia è stata accolta con un po' di sconcerto dal numeroso pubblico giunto per ascoltare nello splendido scenario tra chiesa e mare, orchestra e coro diretti da Marco Boemi, esibirsi in celebri pagine corali e popolari preludi, sinfonie e intermezzi.

Più di uno ha esternato il proprio disappunto con «vergogna», «tanta attesa per niente».

«È la prima volta che avviene un fatto simile, non era mai accaduto non solo per quanto riguarda il teatro Lirico di Cagliari ma anche nella mia attività di musicista - ha detto Colabianchi - la commissione ha ritenuto che non fossero rispettate tutte le normative per l'organizzazione degli spettacoli all'aperto e non ha concesso l'agibilità. Sentirò il sindaco, l'assessorato e tutte le figure che possono darci dei precisi chiarimenti per cercare di capire cosa sia accaduto e cercare di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione di questo concerto molto atteso dal pubblico».

Colabianchi ha anche annunciato i rimborsi per gli spettatori.

