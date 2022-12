Nebbia su Cagliari, voli dirottati e ritardi a Elmas. In arrivo, prima, e in partenza poi. Un rapporto causa-effetto inscindibile quello tra la scarsa visibilità e disagi per chi deve atterrare nel principale aeroporto della Sardegna. Problemi si ripercuotono sui viaggiatori che devono decollare. Gli slittamenti degli orari, fino a oltre tre ore, si ripercuotono a catena per quasi tutta la giornata.

Questa mattina a pagare il prezzo più pesante sono stati i passeggeri del volo AZ 01554 da Milano che sarebbe dovuto atterrare alle 8,45 al Mario Mameli. La visibilità a quell’ora era a zero: dopo un lungo sorvolo in tondo su Capo Carbonara è arrivata la decisione del dirottamento su Alghero.

Altri aeromobili attesi nei minuti successivi hanno dovuto aspettare che la nebbia di diradasse. La situazione meteo si è normalizzata intorno alle 10,30. Il Volotea da Roma, schedulato per le 9,50, ha registrato un ritardo di quasi un’ora e mezzo. Come l’Ita decollato sempre da Fiumicino. Identiche difficoltà per i Ryanair in arrivo da Malpensa e Venezia,

Ovvie ripercussioni anche sulle partenze, perché equipaggi e aeromobili sono gli stessi. I disagi maggiori, ovviamente, sono legati al trasferimento su Fertilia del volo Ita, che sarebbe dovuto ripartire alla volta di Milano: il decollo avviene con oltre tre ore di ritardo.

La ragione del caos è sempre la stessa: il Mario Mameli non ha una torre di controllo che possa guidare i piloti in caso di presenza di nebbia.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata