A Cagliari i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno proceduto all'arresto di un 30enne con precedenti.

Dopo una serie di controlli e pedinamenti, è stata effettuata una perquisizione domiciliare a seguito della quale sono state trovate oltre 30 dosi di eroina e cocaina, nonché un bilancino di precisione, nascosti nella cameretta dei figli, nell'armadio e sotto il letto.

In auto l’uomo aveva anche mille euro, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Stupefacente e denaro sono stati sequestrati.

Il giovane è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

