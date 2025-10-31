Muravera, 98 famiglie avranno la “Carta Dedicata a te”Pubblicato l’elenco dei beneficiari della carta per l’acquisto dei beni di prima necessità: ecco come funziona e dove ritirarla
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono 98 i nuclei familiari di Muravera selezionati dall’Inps per la “Carta Dedicata a te”, il contributo da cinquecento euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Chi risulta beneficiario può ritirare la comunicazione formale presso l’ufficio politiche sociali e giovanili del Comune di Muravera il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11. Con quella comunicazione sarà poi possibile presentarsi agli uffici postali per il ritiro della carta prepagata, sulla quale sarà caricato l’importo di cinquecento euro a partire dal 6 novembre 2025.
Per non perdere il diritto, il primo pagamento con la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025. Le somme vanno spese interamente entro il 28 febbraio 2026. Chi possiede già la carta dal 2023 ed è risultato beneficiario anche nel 2024 non deve ritirarne una nuova: l’accredito arriverà sulla stessa carta.