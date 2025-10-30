La Sardegna torna protagonista nel panorama enologico internazionale con la terza edizione del Cannonau Likeness International, in programma il 4 novembre 2025 a Sa Manifattura a Cagliari. Un evento ideato da Davide Gangi, fondatore e CEO di Vinoway Italia e organizzato in collaborazione con Assoenologi Sardegna nella figura del Presidente Mariano Murru e Accademia Internazionale Epulae, nella figura del Presidente Angelo Concas, con il patrocinio di Sardegna Ricerche.

Questa edizione segna un nuovo e importante passo verso l’internazionalizzazione e il dialogo culturale tra territori: ospite speciale sarà la Spagna, con un confronto diretto tra Cannonau e Garnacha, due vitigni che condividono radici mediterranee e una straordinaria capacità di interpretare il territorio e l’identità. Gli incontri mattutini saranno dedicati alla presentazione del progetto “Cannonau il Vino Giovane” e alla tavola rotonda “Cultura, vino e mercati”, un momento di confronto che vedrà la partecipazione di esperti del settore, produttori, comunicatori del vino e ospiti internazionali. Il dibattito offrirà spazio anche agli ospiti spagnoli, in un dialogo aperto e costruttivo sulle dinamiche culturali, produttive e commerciali che uniscono i paesi del Mediterraneo.

Focus di questa edizione è il rapporto tra i giovani e il vino, tema che attraverserà i diversi momenti della giornata, sottolineando l’importanza di un nuovo approccio culturale e comunicativo verso le nuove generazioni di consumatori, produttori e ambasciatori del territorio. Il programma prevede nel pomeriggio tre esclusive masterclass gratuite, curate da enologi, esperti e comunicatori del settore, per approfondire il vitigno simbolo della Sardegna nelle sue molteplici espressioni e confrontarlo con le eccellenze iberiche. “Le Sfumature del Cannonau”: una degustazione che esplora le diverse anime del vitigno sardo attraverso una selezione di vini Cannonau scelti da Vinoway Italia, Assoenologi Sardegna e Accademia Internazionale Epulae. Un viaggio sensoriale che racconta le sfumature, i territori e le interpretazioni che rendono il Cannonau un unicum nel panorama enologico nazionale.

“Ogliastra, Terra dei Centenari e del Cannonau”: un percorso che unisce scienza, territorio e longevità. L’Ogliastra, culla di alcuni tra i vini più autentici e longevi della Sardegna, diventa esempio di equilibrio tra uomo, ambiente e tradizione.

“Il Garnacha Spagnolo attraverso le espressioni del territorio dell’Aragona e della Catalogna”: un confronto diretto con le principali aree vitivinicole spagnole dove il Garnacha si esprime con eleganza e personalità. Una degustazione che mette in dialogo il cuore della Sardegna con quello della Spagna mediterranea. Le Masterclass sono gratuite, ma accessibili solo previo accredito, compilando il form con i nominativi. Ogni sessione potrà ospitare un massimo di 40 partecipanti, fino ad esaurimento posti.

Con la presenza della Spagna come nazione ospite, questa terza edizione consolida la missione del progetto: valorizzare il Cannonau come simbolo identitario e ponte culturale del Mediterraneo. Sa Manifattura diventerà, per un’intera giornata, il palcoscenico del vino sardo nel mondo — tra degustazioni, incontri e momenti di confronto tecnico e culturale. Il 4 novembre 2025, la Sardegna del vino alzerà il calice per celebrare la forza, l’eleganza e la modernità del suo vitigno più amato. Un evento da non perdere per chi crede nel valore del territorio, nella cultura del vino e nell’incontro tra popoli uniti dal Mediterraneo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata