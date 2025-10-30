Cagliari, continua la vergogna delle strade al buio intorno allo stadioLampioni spenti nonostante l’afflusso di migliaia di tifosi per la gara contro il Sassuolo. Poi luce fu al termine del match
Strade intorno allo stadio al buio, di nuovo.
Nonostante le continue promesse da parte dell’amministrazione comunale di Cagliari, i lampioni che dovrebbero rendere sicuro il transito per auto e pedoni intorno alla Unipol Domus sono spenti anche questa sera, con migliaia di tifosi che hanno raggiunto l’impianto per assistere al match tra i rossoblù e il Sassuolo.
Nella zona, in occasione di partite in casa, si sono registrati anche gravissimi incidenti stradali, ma questo non è bastato e non basta per garantire, in tutte le gare notturne, l’efficienza dell’impianto.
Le denunce su questa testata si sono susseguite, anche nella passata stagione, ma per ora i dirigenti responsabili non hanno trovato una soluzione.
*** Aggiornamento***
Alla fine della partita i tifosi hanno trovato tutta la zona illuminata. Il buio è rimasto sul Cagliari, quella parte di Cagliari invece ha ritrovato la luce.
(Unioneonline)