Strade intorno allo stadio al buio, di nuovo.

Nonostante le continue promesse da parte dell’amministrazione comunale di Cagliari, i lampioni che dovrebbero rendere sicuro il transito per auto e pedoni intorno alla Unipol Domus sono spenti anche questa sera, con migliaia di tifosi che hanno raggiunto l’impianto per assistere al match tra i rossoblù e il Sassuolo.

Nella zona, in occasione di partite in casa, si sono registrati anche gravissimi incidenti stradali, ma questo non è bastato e non basta per garantire, in tutte le gare notturne, l’efficienza dell’impianto.

Le denunce su questa testata si sono susseguite, anche nella passata stagione, ma per ora i dirigenti responsabili non hanno trovato una soluzione.

*** Aggiornamento***

Alla fine della partita i tifosi hanno trovato tutta la zona illuminata. Il buio è rimasto sul Cagliari, quella parte di Cagliari invece ha ritrovato la luce.

