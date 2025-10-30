In occasione dell'1 e 2 novembre, giornate tradizionalmente legate alla commemorazione dei defunti, il Comune di Cagliari apre ai visitatori un percorso sicuro nel Cimitero monumentale di Bonaria, per consentire di rendere omaggio ai propri cari in sicurezza anche all'interno delle aree recentemente interdette al pubblico.

L'apertura temporanea del percorso è stata disposta con ordinanza sindacale firmata dal sindaco Massimo Zedda, e si inserisce nelle misure di tutela adottate per garantire la sicurezza dei visitatori durante le visite commemorative.

Le aree interessate sono state transennate e rese accessibili attraverso percorsi in sicurezza, in conformità con quanto stabilito dall'ordinanza n.19/2025 che aveva previsto interventi di monitoraggio di alcune zone a rischio.

I cimiteri cittadini (Bonaria, San Michele e Pirri) saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17.30 sino a lunedì 3 novembre.

(Unioneonline)

