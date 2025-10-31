Delitto di via Ghibli: «Gulisano ha ucciso i genitori per 20mila euro»Chiusa l’inchiesta sui fatti del dicembre 2024. L’accusa pronta a chiedere il processo per figlio dei coniugi trovati morti, che deve rispondere di duplice omicidio e frode informatica
Chiusa l’inchiesta sul delitto di via Ghibli a Cagliari (LA RICOSTRUZIONE), commesso nel dicembre 2024.
La sostituta Rossana Allieri si appresta a chiedere il processo per Claudio Gulisano, 44 anni, figlio delle due vittime – Luigi Gulisano e Marisa Dessì – accusato di duplice omicidio pluriaggravato e frode informatica.
Quest’ultima accusa viene formulata perché, subito dopo l’omicidio, il 44enne avrebbe sottratto alla coppia 20mila euro tramite tre bonifici effettuati online.
