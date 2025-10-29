Cagliari, auto sull’aiuola spartitraffico in via PerettiNuovo banale incidente e disagi per la circolazione
Dopo la 554, via Peretti: nuovo (banale) incidente e disagi. Non c’è pace per gli automobilisti di Cagliari e hinterland.
Questa mattina i primi problemi sono sorti sulla Statale, in direzione Cagliari, dove all’altezza del distributore Pischedda si sono scontrate due auto: qualche lieve ferita per due dei tre coinvolti ma traffico paralizzato all’ora di punta.
Poi è stato è il turno della zona del Brotzu: un’auto, per cause che devono essere accertate, è finita sopra l’aiuola spartitraffico mentre viaggiava in direzione ospedale. Ovvie le ripercussioni sulla viabilità durante le operazioni di rimozione, con gli agenti della polizia locale impegnati a cercare di ridurre al minimo i disagi.
(Unioneonline/E.Fr.)