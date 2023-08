Fastidiosi, lo riconosce, ma «tipici di un edificio in rodaggio». Gli studenti «al momento dell’accettazione erano già stati avvisati che alcuni difetti si sarebbero potuti verificare. E, nel caso, invitati a segnalarli immediatamente per poter intervenire al più presto».

Il presidente dell’Ersu di Cagliari, Cosimo Ghiani, non smentisce che nel nuovo campus Emilio Lussu di viale La Plaia ci siano dei problemi. Solo, ne sminuisce la portata.

Nei giorni scorsi i rappresentanti degli studenti avevano denunciato la presenza di muffa sulle pareti e ruggine, oltre che la carente organizzazione degli spazi, la mancanza di bagni idonei e pure dell’acqua calda. Tutto, in una struttura inaugurata nemmeno un mese fa, il 30 luglio, in una giornata che l’ente per il diritto allo studio aveva definito «storica».

«Siamo già al lavoro per superare i disservizi», assicura Ghiani, «in particolare sugli impianti di climatizzazione per i quali sono già all’opera le ditte incaricate della manutenzione. Per quanto riguarda l'acqua calda laddove assente, la stessa è già stata ripristinata da giovedì scorso. È già stata disposta, come richiesto da alcuni studenti, l'apertura del bagno comune al piano terra vicino alla zona bar».

Il presidente dell’Ersu assicura anche che è stata avviata la «verifica attenta sulla funzionalità degli impianti di climatizzazione in relazione ad alcuni fenomeni di condensa formatasi nelle stanze. Erano già all'attenzione delle ditte, che conoscevano le problematiche, ma siamo in agosto e purtroppo in un periodo di ferie anche per loro, non è stato possibile intervenire immediatamente».

Ghiani tiene qa precisare che «non si tratta di problemi strutturali. Vogliamo assolutamente tranquillizzare i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie: sono piccoli disservizi che in queste ore sono già in fase di risoluzione e che sono da ritenere ‘ordinari’ per una nuova struttura al suo primo avvio funzionale». Gli arredi mancanti? «Finanziati solo ora, arriveranno l’anno prossimo».

