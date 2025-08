Aveva messo in piedi un'attività di spaccio in due piazze del quartiere di San Michele a Cagliari, servendosi della collaborazione di almeno tre minorenni (due di 17 anni e uno di 16) e addirittura di bambini di 10 e 11 anni. Un trentaseienne, già arrestato per droga lo scorso 15 luglio, è stato nuovamente arrestato in un'operazione svolta dalla Polizia di Stato di Cagliari.

In relazione al precedente arresto, dopo la convalida aveva ricevuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma, nonostante ciò, le sue attività illecite non si erano interrotte: erano anzi proseguite, cambiando postazione e alternandosi con i ragazzi tutti minorenni. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, gruppo Falchi della Sezione criminalità diffusa, hanno registrato durante gli appostamenti oltre 100 singole vendite in appena due giorni.

Durante l’operazione, la Polizia di Stato fa sapere che sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e 400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, sono emersi ulteriori elementi allarmanti sulla possibile partecipazione allo spaccio degli altri minori - non ancora quattordicenni - su cui si concentreranno i prossimi approfondimenti investigativi.

Oltre all'arresto del trentaseienne, ora in carcere a Uta in attesa della convalida, i due diciassettenni e il sedicenne sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, con l'accompagnamento obbligatorio e il successivo affidamento ai genitori. L'operazione si è svolta anche grazie a diverse segnalazioni sul portale Youpol.

(Unioneonline)

