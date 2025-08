Via Roma, a Cagliari, riapre al traffico: sono in corso le ultime operazioni per liberare la strada da transenne e attrezzature legate al cantiere.

Il via libera potrebbe scattare già oggi o al massimo domani, con qualche giornata di anticipo rispetto alle previsioni. Lo ha confermato anche il sindaco Massimo Zedda nel corso della presentazione della nuova circolare notturna del Ctm.

La prima parte sino a via dei Mille era stata riconsegnata alla città lo scorso gennaio. Ora il secondo tratto sino al Largo Carlo Felice.

Le novità? Strada ristretta rispetto alla precedente versione con ampia zona pedonale e area green. Un'inaugurazione attesa dai cagliaritani soprattutto perché si riapre un'arteria vitale per il traffico in città penalizzato in questi giorni anche dalla momentanea chiusura di Porta Cristina. Il cantiere era stato aperto il 28 marzo del 2023.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata