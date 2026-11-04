Tragedia all’ospedale oncologico “Armando Businco” di Cagliari, dove nella notte tra domenica e lunedì un problema cardiaco avrebbe causato la morte di Fabio Vacca, 47 anni, di Villacidro, che avrebbe dovuto subire un intervento alla milza la mattina successiva.

La denuncia

La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Villacidro ipotizzando un caso di malasanità. La Procura ha deciso di vederci chiaro e ha bloccato il funerale di Vacca, inizialmente previsto per oggi e slittato a data da destinarsi. Il magistrato, infatti, ha disposto il sequestro della salma, necessario per poter procedere con l’autopsia che chiarirà le cause della morte ed eventuali responsabilità.

Affetto da talassemia e in attesa di essere visitato per problemi alla milza, una ventina di giorni prima del decesso il 47enne era finito al pronto soccorso di San Gavino.

La tragedia

Là era stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 chiamata dai genitori per una febbre molto alta, causata, come si scoprirà dopo il ricovero, da un raro batterio. Da San Gavino, qualche giorno dopo, l’uomo era stato poi trasportato prima al Brotzu di Cagliari, dove sarebbe rimasto in rianimazione all’incirca una settimana, e poi al Businco. La situazione sarebbe precipitata tra domenica e lunedì, proprio durante il ricovero nel nosocomio cagliaritano, quando Vacca, debellato il batterio, attendeva di essere operato alla milza. L’intervento, in realtà, l’uomo avrebbe dovuto affrontarlo tempo addietro, tanto che c’era una visita in programma verso metà ottobre. Visita alla quale Vacca non è mai arrivato perché ricoverato d’urgenza per l’infezione alla milza, alcuni giorni prima, all’ospedale di San Gavino.

Il fascicolo

Lunedì stesso, sconvolta dalla scomparsa improvvisa e prematura di Fabio, la famiglia ha presentato un esposto-querela ai carabinieri di Villacidro. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha ricevuto la querela e ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposto, dunque, il blocco della salma per la valutazione: con ogni probabilità l’autopsia, necessaria per accertare le cause della morte, verrà effettuata nella mattinata di domani.

Gli esami

Intanto, i funerali di Vacca, che erano in programma questo pomeriggio nella chiesa della Madonna del Rosario a Villacidro, sono stati rinviati a data da destinarsi: solo al termine degli accertamenti la Procura disporrà la restituzione della salma alla famiglia. Oggi il pm darà l’incarico al medico legale per l’autopsia e per gli esami istologici che faranno luce sulla morte del paziente.

Ilenia Giagnoni

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