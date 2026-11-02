Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale presenta un’interrogazione alla presidente Alessandra Todde sul vero ruolo del medico del Brotzu Steven Claudio Masotti, definito «personaggio oscuro». E il Movimento 5 Stelle risponde: «L'interrogazione presentata da Fratelli d'Italia sul Brotzu dice più su chi l'ha firmata che sull'ospedale. È evidente che i consiglieri di minoranza sono in forte difficoltà perché in questi due anni e mezzo la Giunta Todde e la sua maggioranza stanno facendo al Brotzu quello che loro non sono mai riusciti a fare. I fatti parlano chiaro».

E i pentastellati – la nota fanno un elenco di obiettivi che sarebbero stati raggiunti: «In due anni il Brotzu ha sbloccato e rafforzato il progetto della nuova piastra tecnologica, fermo da decenni: un investimento passato da 90 a 129 milioni di euro per un edificio di sette piani con un unico blocco operatorio e un trauma center da 20 posti letto». Inoltre «la Regione ha stanziato 1,6 milioni per la prima terapia intensiva pediatrica della Sardegna, sei posti letto al San Michele, primo passo verso un vero polo pediatrico regionale». E ancora: «Al pronto soccorso è nata la nuova Osservazione breve intensiva e il servizio di Aferesi è stato rinnovato: oggi i giovani talassemici possono fare al Brotzu la raccolta di cellule staminali per la terapia genica, senza dover partire. Sono state finanziate nuove tecnologie per le sale operatorie e nuovi ecografi, ed è stato avviato un piano straordinario contro le liste d'attesa con sedute aggiuntive anche nei festivi in oncologia, cardiologia, ortopedia e neurologia».

In più «grazie all'impegno di medici e tecnici, la radioterapia del Businco lavora tutti i giorni fino alle 23 e anche il sabato per abbattere le attese dei pazienti oncologici, e il Brotzu sta lavorando affinché questo sforzo venga riconosciuto a chi lo garantisce. Si stanno sistemando i reparti, migliorando le infrastrutture e chiudendo i buchi lasciati da anni di pessima amministrazione. Questi sono problemi strutturali che il Brotzu si trascinava da tempo e che chi oggi alza la voce dai banchi dell’opposizione, quando governava, ha scelto di non affrontare. Noi ci stiamo mettendo mano, uno per uno».

Invece di gioire perché i bambini sardi non dovranno più essere trasferiti fuori dall'isola per le cure intensive, è la convinzione del M5s, «il centrodestra cerca appigli per rallentare un lavoro che non ha mai saputo fare. I sardi giudicheranno i fatti, non le interrogazioni».

(Unioneoline/E.Fr.)

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