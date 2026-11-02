Al via a Cagliari il bando per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali tra le persone in condizioni di fragilità economica e sociale. L’iniziativa, finanziata con due milioni di euro nell’ambito del programma europeo Pn Metro Plus, si rivolge ai percettori del Reis (Reddito di inclusione sociale) comunale, alle donne beneficiarie del Reddito di libertà, ai disoccupati e ad altre persone in condizioni di svantaggio. Per chi non rientra nelle prime due categorie è prevista la partecipazione presentando un'Isee non superiore ai 6.500 euro.

Il percorso si articola in due fasi. La prima prevede un programma di formazione e accompagnamento della durata di 45 ore, distribuite nell’arco di tre o quattro mesi: 15 ore dedicate alle competenze di base e altre 30 per sviluppare un’idea imprenditoriale e preparare un progetto concreto. Saranno ammessi 60 partecipanti, con la possibilità di arrivare a 80. È inoltre previsto uno sportello gratuito per assistere gli interessati nella presentazione delle domande.

Al termine della formazione il Comune pubblicherà un secondo avviso, rivolto a chi avrà frequentato almeno l’80% delle attività, per assegnare i contributi destinati all’avvio delle imprese. Le valutazioni saranno definite in questa fase, sulla base dei progetti presentati e della loro efficacia. Le domande per partecipare dovranno essere presentate entro il 24 novembre. L’obiettivo è accompagnare i beneficiari dalla formazione alla creazione di attività autonome, evitando che l’avvio di un’impresa si trasformi in un ulteriore rischio economico per chi vive già una situazione difficile.

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