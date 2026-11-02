Ha strappato dal braccio di una giovane donna la borsa, ma è stato inseguito da un passante mentre tentava di fuggire ed è stato poi rintracciato dalla Polizia.

In manette con l'accusa di rapina è finito un 21enne straniero. L'episodio è avvenuto domenica notte. Il giovane ha avvicinato una 22enne in piazza Yenne. L'avrebbe aggredita alle spalle mentre saliva in auto, strattonandola e strappandole dal braccio la borsa.

Un passante che transitava in zona si è accorto di tutto, lanciandosi all'inseguimento del malvivente. La borsa rubata è stata così recuperata assieme agli effetti personali della vittima. Il telefono cellulare, invece, è stato trovato sotto un'auto in sosta. Sulla base della descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della Squadra Volante, intervenuti dopo l’allarme, hanno avviato le indagini, riuscendo a rintracciare il 21enne, che è stato arrestato.

(Unioneonline)

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