Sono ben 128 i pulli di fenicottero, nati a Molentargius, pronti a volare e lasciare – per la prima volta – la colonia. Sulle loro zampine, per prepararli a una vita di migrazioni continue, è stato apposto un anello in PVC e uno in metallo con dei codici che consentiranno agli osservatori di ricostruire i movimenti e le storie di vita di ogni singolo individuo.

Quella di quest’anno è la 18esima campagna di inanellamento in Sardegna, dal 1997. Le attività hanno richiesto la partecipazione di circa 50 persone, tra professionisti, tecnici e volontari.

«Un ringraziamento – si legge sulla pagina Facebook del Parco – va ad #Anthus che come ogni anno organizza la campagna con cura di ogni particolare, ad #ISPRA per il coordinamento, alla #Clinicaveterinariadeiduemari per l'assistenza veterinaria, al #CorpoForestalediVigilanzambientale per l'assistenza e in modo particolare a tutti i #volontari che con la loro dedizione sono determinanti nel successo di questa delicata tecnica di monitoraggio».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata