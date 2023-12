Il clima festivo certamente ha aiutato. Sul trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, tra gli operatori e l’amministrazione comunale scoppia la pace. Almeno per ora. Oggi, durante un vertice a Palazzo Bacaredda, i gestori dei box hanno sotterrato l’ascia di guerra rassicurati dalle dichiarazioni del sindaco Paolo Truzzu e dei suoi dirigenti.

All’incontro, oltre al sindaco, hanno partecipato gli assessori Alessandro Sorgia, Gabriella Deidda, i dirigenti Daniele Olla e Alessandro Cossa, dei presidenti delle commissioni Umberto Ticca e Pierluigi Mannino, una delegazione dei gestori dei box e i loro rappresentanti.

Per il primo cittadino è stata «una riunione produttiva – scrive su Facebook – che è servita per ribadire che l’amministrazione si farà carico degli arredi e delle spese per l’energia elettrica». Annuncia anche l’apertura del nuovo parcheggio da 170 posti in via Sant’Alenixedda, pronto da anni ma mai usato, e che «già stasera daremo indirizzo per prorogare le concessioni. Andiamo avanti».

