Martina Lattuca scomparsa a Calamosca: squadre di soccorso di nuovo in campoSono riprese questa mattina le ricerche della 49enne cagliaritana. Sul posto droni, sommozzatori e la motovedetta della Guardia costiera
Sono riprese questa mattina le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne cagliaritana scomparsa ieri a Calamosca. L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando il compagno non l’ha vista rientrare a casa.
Dopo le incessanti e minuziose attività di ieri, sul posto sono tornati i soccorritori: la Guardia Costiera con la motovedetta CP 320, i Vigili del fuoco con i sommozzatori e l’unità cinofila, e il Soccorso Alpino con i droni.
La donna è stata vista per l’ultima volta ieri mattina: le telecamere delle Terrazze l’hanno ripresa mentre, sotto la pioggia e con un ombrello in mano, imboccava il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo. Le operazioni di ricerca sono proseguite anche dopo il tramonto, con le squadre che hanno perlustrato l’area palmo a palmo, supportate dai droni.
Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, al momento non è emerso alcun elemento utile. Le ricerche ripartono oggi, senza sosta.
