Sono stati identificati i giovani, alcuni maggiorenni, che venerdì notte hanno preso parte alla festa in spiaggia, tra Su Siccu e Sant’Elia, assieme al 16enne di Sestu, Mariano Olla, poi ripescato sabato mattina senza vita. Gli agenti della Squadra Mobile hanno subito iniziato gli interrogatori per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, ma anche per valutare eventuali profili di responsabilità attorno al suo decesso.

Omissione di soccorso

Per il momento la sostituta procuratrice Diana Lecca, il pubblico ministero di turno in Procura, avrebbe chiesto agli investigatori di indagare con l’ipotesi di omissione di soccorso, ma a seguito degli esiti dell’autopsia – che sarà eseguita domani al Brotzu – il fascicolo potrebbe essere integrato anche con un’ulteriore nuova contestazione ben più grave: la morte come conseguenza di altro reato. Per ora l’ipotesi più probabile, però, resta quella che il 16enne sia annegato: sul corpo, infatti, non sono stati rilevati segni di violenza.

