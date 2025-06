Le indagini per capire che cosa sia successo ieri notte a Cagliari, nell'arenile tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia, sono ancora in corso.

L'unica certezza è la morte di un ragazzino di 16 anni, Mariano Olla, originario di Cagliari, ma da qualche anno residente nell'hinterland, a Sestu.

Mariano, recuperato ieri mattina prima delle 7 a una decina di metri dalla riva, indossava ancora pantaloncini e sneakers. Sul corpo nessun segno di violenza.

Dunque, un giallo, per il momento che pone alcuni interrogativi: con chi era Mariano Olla al momento della morte? Era davvero uno dei partecipanti alla festa tra amici che volevano fare il classico bagno di fine serata prima di tornare a casa? Oppure era lì, in spiaggia, con altre persone? E in ogni caso, perché chi era con lui non ha dato l’allarme?

A queste domande cercano di rispondere gli investigatori della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Davide Carboni, che sono incessantemente al lavoro su tutte le piste.

Già individuati i partecipanti alla festa, gli agenti stanno interrogando i ragazzi, i familiari della vittima e chiunque altro possa aiutare a ricostruire la vicenda per individuare eventuali responsabilità (come minimo per mancato soccorso). Si lavora sulle ultime ore di vita del ragazzo.

Lunedì l’autopsia sul corpo per appurare le cause della morte.

