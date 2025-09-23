«Prima come rappresentante degli studenti, poi come ricercatore, ha partecipato attivamente alla comunità accademica a Cagliari e all’estero.

Il suo curriculum ci parla di quando sia stato attivo in questi anni nella vita politica e sociale studentesca. Oggi, a 36 anni, Marco Meloni è il presidente dell'Ersu di Cagliari».

L’annuncio arriva dall’assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas.

«I miei migliori auguri al nuovo presidente per questo prestigioso quanto oneroso incarico», prosegue l’esponente della Giunta Todde, «Con l'auspicio di potere lavorare bene insieme e in piena sinergia per portare avanti le politiche di diritto allo studio e dare le risposte che studentesse e studenti aspettano».

Il Cda è composto «dal dottor Marcello Tack, dalla professoressa Barbara Barbieri, dal professor Mariano Porcu e da Maria Anedda».

(Unioneonline)

