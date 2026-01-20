Paura nella notte in via Mandrolisai, a Cagliari, dove un albero è caduto all’interno di un parchetto a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando fortunatamente l’area era poco frequentata, evitando così conseguenze più gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il vento intenso avrebbe compromesso la stabilità dell’albero, provocandone il cedimento improvviso. L’impatto ha interessato esclusivamente l’area verde del parco e non sono stati coinvolti passanti né veicoli. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le autorità competenti, che hanno provveduto a transennare la zona e a mettere in sicurezza l’area per prevenire ulteriori rischi.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione del verde pubblico, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse che, sempre più spesso, mettono alla prova la sicurezza degli spazi urbani.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

© Riproduzione riservata