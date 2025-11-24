A distanza di 5 ore dall’incidente avvenuto sulla Strada Statale 195 in direzione Cagliari–Pula, poco prima del bivio di Macchiareddu, il traffico rimane fortemente rallentato.

L’incidente, un frontale che ha coinvolto tre automobili, ha causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione prosegue con senso di marcia alternato e a passo d’uomo, mentre sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei veicoli. Le code si estendono dalla quattro corsie fino alla rotonda di Macchiareddu in direzione Pula, creando disagi significativi agli automobilisti.

