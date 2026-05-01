Una 370esima edizione di Sant’Efisio con i soliti colori e la solita festa (anche senza buoi), ma contrassegnata anche dal lutto.

Elena Siddi, 55 anni di Sarroch, è stata stroncata da un malore proprio prima dell’inizio della festa. Volontaria, si occupava da anni dell’organizzazione dell’evento a Sarroch e prendeva parte ai festeggiamenti indossando il costume tradizionale del suo paese. Lo avrebbe fatto anche oggi, ma non è riuscita neanche ad arrivare alla chiesetta di Stampace.

Per questo l’organizzazione di Sant’Efisio ha deciso di annullare la festa in programma stasera in piazza del Carmine. Una forma di rispetto per la tragedia e di partecipazione al lutto che ha colpito oggi l’Arciconfraternita.

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