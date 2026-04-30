Cagliari, con il sud Sardegna, si candida a diventare la porta d'ingresso privilegiata per il mercato polacco in Italia, consolidando un ponte istituzionale e commerciale avviato 5 anni fa e incrementato nelle collaborazioni a livello internazionale negli ultimi due anni. Dal 3 al 7 maggio, il capoluogo ospiterà un educational tour di alto profilo organizzato dal Centro Commerciale Naturale Consorzio Cagliari Centro Storico, in collaborazione con SET (Sardinia Experience Tourism), finalizzato a trasformare la città in un hub strategico per l'Europa orientale.

La delegazione polacca, guidata da Małgorzata Wilk-Grzywna, vicepresidente dell’Organizzazione Nazionale del Turismo Polacco (POT), comprende Iwona Majewska, responsabile della regione Mazovia Convention Bureau, e una selezione di tour operator e giornalisti di settore. L'iniziativa mira contemporaneamente a valorizzare le azioni di promozione della città e del territorio circostante destagionalizzando l’offerta turistica, e pone le basi per l’organizzazione di un grande evento di promozione della Polonia a Cagliari entro la primavera del 2027, ricambiando il successo del Villaggio Sardegna presentato a Varsavia lo scorso novembre all'International Travel & Tourism Fair, una delle più importanti fiere del turismo in Polonia che si tiene ogni anno al Palazzo della Cultura e della Scienza.

L'organizzazione punta a generare nuovi arrivi turistici e relazioni commerciali stabili. Il mercato polacco rappresenta oggi un segmento in rapida espansione, caratterizzato da una spiccata affinità per il modello di vita latino e da un interesse crescente per gli investimenti immobiliari nei borghi sardi, scelti come meta ideale per la qualità della luce e del clima. Questa cooperazione, sostenuta da collegamenti aerei costanti con Poznan e Cracovia, valorizza l'identità territoriale attraverso un'esperienza immersiva che non vuole essere una semplice visita istituzionale, ma un'esperienza che abbraccia l'anima autentica della città.

Il programma si snoda tra i quartieri storici e il patrimonio monumentale di Cagliari, offrendo ai partecipanti un viaggio emozionale tra la spiritualità collettiva del rientro di Sant’Efisio, i cori polifonici e la maestria degli antichi mestieri. Dalla filigrana sarda ai laboratori della pasta fresca, dalle degustazioni guidate nei mercati civici alle incursioni medievali con il tiro alla balestra, ogni momento è pensato per trasformare gli ospiti in futuri promotori di una destinazione capace di unire mare, natura urbana e sostenibilità. Il percorso si estende inoltre verso l'entroterra produttivo, toccando realtà d'eccellenza come Dolianova e Villasor, dove l'olivicoltura e la viticoltura autoctona diventano strumenti di narrazione di un territorio etico e accogliente.

Un percorso gastronomico esperienziale tra i ristoranti della Marina permetterà alla delegazione polacca di scoprire l’identità della Sardegna attraverso piatti tradizionali e vini autoctoni rappresentativi della memoria storica isolana. Gli incontri con i referenti della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari e del Comune di Dolianova sanciranno la natura strategica del progetto, orientato a definire una partnership strutturale per l'organizzazione del primo borsino internazionale di promozione turistica e culturale della Polonia nell'Isola. L'obiettivo finale resta il rafforzamento della reputazione internazionale di Cagliari come destinazione ideale tutto l'anno, incrementando la permanenza media e creando nuove opportunità per l'intero ecosistema economico locale attraverso un'accoglienza basata su valori comuni e convivialità.

LA DELEGAZIONE

La delegazione è composta da otto profili di alto valore istituzionale e commerciale selezionati per la loro capacità di influenzare i flussi turistici internazionali.

Małgorzata Wilk-Grzywna (Vicepresidente dell'Organizzazione Polacca del Turismo)



Iwona Majewska (Responsabile del Masovia Convention Bureau)



Grzegorz Grzywna (Agenzia Poland Trip)



Marta Andrzejewska (Giornalista per Wasza Turystyka)



Piotr Kociszewski (Agenzia di viaggi Pitur)



Jarosław Panek (Responsabile del Dipartimento Vendite e Marketing del Parco Legend e titolare dell’Agenzia di viaggi Lysa Góra. È giornalista per il noto quotidiano regionale Echo Dnia)



Sylwia Siankiewicz (Titolare dell'Agenzia turistica Italia Italia. Opera da oltre quindici anni nella promozione dell’Italia sul mercato polacco, specializzata in viaggi culturali per gruppi organizzati)



Paolo Cini (Consulente in promozione turistica, professionista con oltre quarant’anni di esperienza, specializzato nello sviluppo di destinazioni, nella sostenibilità turistica e nella promozione internazionale).

EDUCATIONAL TOUR DAL 3 AL 7 MAGGIO

Giorno 3: Arrivo a Cagliari e visita guidata. Dal mare ai quartieri storici, seguirà il viaggio del contadino, una proposta esperienziale culturale, enogastronomica che collega la città ai paesi agricoli in questo contesto Cagliari - Villasor grazie alla collaborazione tra il Consorzio Cagliari Centro storico e il CCN di Viiasor.

Giorno 4: Esperienze sensoriali al mercato di San Benedetto, e visita ai laboratori artigiani del centro storico e tour nelle vie dello shopping. In serata, partecipazione al rientro di Sant’Efisio con esibizioni di cori polifonici.

Giorno 5: Immersione nel territorio di Dolianova tra oliveti e cantine autoctone con appuntamenti istituzionali. Pomeriggio dedicato agli incontri all'assessorato regionale al Turismo.

Giorno 6: Incontri con gli amministratori del Comune di Cagliari e assessorato regionale all'Agricoltura per definire la cooperazione ufficiale e sopralluogo nelle location candidate per il futuro borsino internazionale. Sera percorso interattivo nella Cagliari medievale con prova di tiro alla balestra e cena medioevale in Marina.

Giorno 7: ultimi incontri con le istituzioni regionali

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