Tre camion gru divorati dal fuoco e danni ingenti al capannone e agli uffici: un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha messo in ginocchio la ditta Eurotrasporti nella sede tra la strada statale 554 e la 131 “dir” a Cagliari.

Il rogo è partito intorno alle 5. Qualcuno nel notare le fiamme e il fumo ha dato l’allarme con l’intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco, ancora al lavoro alle prime luci dell’alba. Sul posto anche le pattuglie della Polizia che hanno avviato le indagini su quello che sembra essere un atto doloso.

Qualche elemento utile per avere uno spunto investigativo potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I danni sono ingenti.

I titolari della ditta, padre e figlio, non credono però che possa essere stato un attentato: quando i vigili del fuoco sono arrivato l’incendio era già esteso e non è stato per ora trovato l’innesco.

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