Amava le tradizioni della Sardegna e Sant’Efisio era tra queste. Gaia Costa, di Tempio, morta a soli 24 anni dopo essere stata investita a Porto Cervo nell’estate dell’anno scorso, indossava con orgoglio l’abito di Villanova, ricco e decorato.

Oggi la sua foto è esposta in municipio a Cagliari, davanti ai tanti fedeli e devoti al santo. In via Roma, mamma e papà, Deborah Caffiero e Alfredo Costa, visibilmente emozionati, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la vicinanza e l’affetto dimostrati alla famiglia.

Mamma Deborah indossa lo stesso abito della figlia, immortalato in una foto che la mostra luminosa e sorridente, avvolta nel suo amato abito tradizionale. Nelle parole dei genitori, amore e devozione per Gaia: «Lei oggi è con noi, più che mai». Alle 18 i genitori riceveranno il premio “toson d’oro” in piazza del Carmine, proprio in memoria di Gaia.

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