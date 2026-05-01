Cagliari, controlli nella notte in piazza del Carmine: allontanati in quattro, denunciata una donnaIn totale sono state identificate dieci persone
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Controlli straordinari dei carabinieri in piazza del Carmine. Nella notte a seguito della segnalazione di un cittadino, i militari hanno identificato dieci persone.
L’allarme riguardava la presenza di diverse persone in stato di alterazione psicofisica che stazionavano nella zona. Piazza del Carmine è definita ancora come zona a tutela rinforzata, secondo un’ordinanza del prefetto, con l’obiettivo di garantire il decoro e la sicurezza urbana.
In particolare a una donna di 36 anni residente in Gallura, a un 61enne cagliaritano senza fissa dimora e a un quarantenne residente a Sestu è stato imposto l’allontanamento immediato per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento della Prefettura.
Una donna quarantaquattrenne residente a Decimomannu è stata inoltre denunciata per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cagliari.
(Unioneonline/A.D)