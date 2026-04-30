Sant’Efisio non è solo tradizione, devozione e fede. A poche ore dalla processione, mentre cresce l’attesa per la 370ª edizione, i social si riempiono di meme e immagini satiriche, spesso realizzate con l’intelligenza artificiale, che rileggono con leggerezza – senza mai risultare offensive – uno degli appuntamenti più sentiti dell’Isola.

(foto Facebook/Palazzo Baccaredda Resort & Meme)

Nelle versioni ironiche che circolano online compaiono scenari surreali: le traccas trainate dai fenicotteri, il cocchio anticipato da un elefante in abiti festivi e da due cammelli, chiaro riferimento allo stop ai buoi per l’emergenza legata alla dermatite bovina.

(foto Facebook/Palazzo Baccaredda Resort & Meme)

(foto Facebook/L'Ego della Bambagia)

Le ambientazioni restano fedeli alla tradizione, ma i dettagli – spesso piuttosto imprecisi proprio per l’uso dell’IA – trasformano le immagini in contenuti capaci di strappare un sorriso.

(foto Facebook/Palazzo Baccaredda Resort & Meme)

Tra le pagine più attive c’è “L’Ego della Bambagia”, che su Facebook conta quasi 30mila follower. Qui anche uno dei momenti simbolo della festa, “sa ramadura”, viene reinterpretato: al posto dei petali, una giovane in abito tradizionale sparge asparagi lungo il percorso. In un’altra immagine, invece, il simulacro del santo viaggia non sul cocchio ma su una “apixedda”.

Sant'Efisio (foto Facebook/L'Ego della Bambagia)

Non manca l’ironia di “Palazzo Baccaredda Resort & Meme”, che ripercorre il tragitto da Stampace a via Roma con uno sguardo satirico. Ma le immagini, con la festa pronta a entrare nel vivo domani, sono destinate ad aumentare.

(Unioneonline/v.f.)

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