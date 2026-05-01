il rogo
01 maggio 2026 alle 10:11
Cagliari, auto incendiata nella notte in via SchiavazziIntervento dei vigili del fuoco a Sant’Elia: indagine sulle cause
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Auto a fuoco nella notte nel quartiere Sant’Elia, a Cagliari.
I vigili del fuoco del distaccamento del porto sono intervenuti durante la notte in un piazzale tra i palazzi di via Schiavazzi per domare le fiamme che avevano avvolto un veicolo in sosta.
L’intervento ha permesso di impedire che il rogo si propagasse ad altre tre auto parcheggiate.
Ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.
(Unioneonline)
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