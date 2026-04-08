L'ultimo tour per i riti della Settimana Santa, fra i vicoli di Villanova a CagliariLa visita guidata di Ichnussa Archeo Tour sullo sfondo delle celebrazioni nel quartiere storico
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Le cronache secolari di un quartiere storico, sullo sfondo delle feste sacre: dopo le iniziali serate del 25 e 27 marzo, torna giovedì a Cagliari l'ultima visita guidata della stagione di Ichnussa Archeo Tour per i riti della Settimana Santa a Villanova, compreso excursus sulla storia del rione. L'incontro per partecipanti e interessati è alle 17 in piazza Gaetano Orrù, nell'area di san Domenico: si consiglia puntualità, con possibilità di prenotarsi fino a poche ore prima.
Uno dei quattro insediamenti tradizionali dell'antico capoluogo, Villanova nasce nell'epoca medievale, coeva alla costruzione del Castrum Caralis (l'odierno Castello) a opera dei conquistatori pisani. Inizialmente abitato dai migranti campidanesi e isolato fra sparse strutture storiche – come la Basilica di san Saturnino – ma col tempo divenuto cuore dei riti della Settimana Santa nella città.
Tradizioni ancora fortemente sentite tutt'oggi e importate dalla corona spagnola, che consistono nell'insieme delle manifestazioni religiose praticate dalle confraternite religiose locali, fra scenari teatrali carichi di mistero e fascino che vanno a riproporre le vicende legate al martirio di Cristo. Affianco alle celebrazioni, i visitatori potranno osservare anche i resti e i monumenti più significativi della zona, insieme ai luoghi sacri connessi alla Settimana Santa.