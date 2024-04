È iniziato oggi a Cagliari, in Corte d’assise, il processo che vede imputato Fabrizio Congiu, 53 anni, accusato dell’omicidio del 74enne Venerato Sardu, ucciso nella sua abitazione di Is Mirrionis, a Cagliari, il 16 febbraio dell’anno scorso.

La difesa ha chiesto la perizia psichiatrica e la Corte ha rinviato l'udienza all'8 maggio quando verrà stabilito se concederla o meno.

I capi di imputazione per Congiu, disoccupato e invalido, sono quelli di omicidio volontario aggravato e anche di rapina. Sardu era stato ucciso nell'appartamento al piano terra dello stabile in via Ogliastra. La vittima era il padrone dell'intero edificio, mentre Congiu viveva in affitto in un appartamento al terzo piano. Il padrone di casa, però, gli aveva dato lo sfratto perché non pagava da mesi.

Secondo l'accusa il 53enne ha ucciso Venerato Sardu in un tentativo di rapina. Era entrato nell'appartamento al piano terra per rubare i soldi del 74enne, poi l'ha colpito con un martello e un coltello. Ma era stato ripreso dalle telecamere presenti nell'edificio di via Ogliastra e all'interno dell'abitazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata