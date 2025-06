«Temperature molto elevate che in queste giornate si stanno registrando nei vani macchine». È il motivo per cui il Comune di Cagliari ha dovuto stabilire una parziale sospensione del servizio degli ascensori pubblici di Castello, a partire da martedì 1 luglio sino a nuovo avviso.

L'interruzione si è resa necessaria per tutelare lavoratori e passeggeri degli ascensori, che a causa delle temperature elevate potrebbero subire dei blocchi durante il servizio. I tecnici della ditta di manutenzione sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta, anche in questo periodo di grande caldo a Cagliari, di avere il funzionamento regolare degli impianti.

Nel dettaglio, le sospensioni avverranno nei seguenti orari.

- impianto Scalette Santa Chiara: tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.30;

- impianto Unione Sarda alto: tutti i giorni dalle 10 alle 13 (in caso di avviso di condizioni meteo avverse, stop prorogato alle 17);

- impianto Bastione Saint Remy: tutti i giorni dalle 11 alle 15.15 (in caso di avviso di condizioni meteo avverse, stop prorogato alle 18).

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata