Ha ordinato una birra e dopo averla consumata, si è alzato dal tavolo del locale di piazza Garibaldi allontanandosi senza pagare. Fermato dal titolare dell’attività, che lo ha invitato a saldare quanto dovuto, ha detto: «Passo domani a pagare». Poi davanti alla fermezza del gestore del bar è scattata la feroce aggressione: con un pugno al viso dell’imprenditore lo ha steso, provocandogli diverse lesioni.

Roberto Melis, 35 anni di Monserrato, è stato rintracciato poco dopo in zona dagli agenti della Squadra volante: al termine di tutti gli accertamenti il pm di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere con le accuse di lesioni e rapina. In questi giorni l’uomo, tutelato dall’avvocato Carlo Sotgiu, sarà interrogato per la convalida dell’arresto.

