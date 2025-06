Risveglio amaro, questa mattina, per i residenti di via Moravia, a Barracca Manna: decine di multe comparse sui parabrezza delle auto parcheggiate sul marciapiede.

Una prassi consolidata nel tempo, spiegano gli abitanti, che ora si ritrovano sanzionati dopo anni di apparente tolleranza.

«Sappiamo tutti cosa dice il Codice della strada – ammette Donatella Faedda, una delle residenti multate – ma qui non è una novità: parcheggiamo sul marciapiede da almeno venti anni. All’epoca c’è stata un’ondata di multe, poi tutto si è fermato. È come se si fosse creato un tacito accordo con il Comune».

Il motivo? «Le strade sono così strette – aggiunge Faedda – che se parcheggiamo regolarmente, i mezzi della nettezza urbana e i mezzi pubblici non riuscirebbero a passare. Allora, siccome non c’è molto traffico, abbiamo sempre usato un lato della strada e del marciapiede per lasciare le auto vicino a casa. Anche perché non esistono alternative valide».

Una situazione che molti definiscono «kafkiana» e che ora rischia di riaccendersi in conflitto aperto. Diversi residenti hanno già scritto alla polizia locale chiedendo chiarimenti e soprattutto soluzioni, anche perché il rischio che domani possa esserci un’altra multa ad attenderli al risveglio è alto.

«Stiamo preparando una petizione che invieremo al sindaco, massimo Zedda, all’assessore alla viabilità, Yuri Marcialis e alla stessa polizia locale», annuncia, invece, Patrizia Casti, «si tratta di sanzioni ingiustificate. In assenza di alternative siamo costretti a parcheggiare così, l’assetto stradale in fase di costruzione non consente una sosta completamente sulla carreggiata senza creare ostacolo alla circolazione» e precisa che «la zona è esclusivamente residenziale, a traffico limitato e privo di servizi pubblici che richiedano una fruizione pedonale ampia dei marciapiedi».

