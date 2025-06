Come ogni estate, anche i mezzi pubblici si allineano al ritmo della stagione evista che investe Cagliari tra giornate al mare e serate all’aperto.

Da domani primo luglio, Ctm attiva la sua rete estiva: linee dedicate alle spiagge, potenziamento dei collegamenti notturni e aggiornamenti alle frequenze urbane. Un sistema pensato per chi resta in città, per chi lavora, ma anche – e soprattutto – per chi vuole raggiungere il Poetto senza stress né traffico.

Tra le novità più attese, tornano le linee “mare”, quelle che collegano il centro e i quartieri periferici con la costa cagliaritana. La Poetto Express, ad esempio, parte ogni 24 minuti da piazza Matteotti e porta fino all’Ospedale Marino, tagliando il traffico e i parcheggi pieni. La 5ZE, invece, collega il Parco di San Michele con il mare con una frequenza di 14 minuti: una scelta ecologica e smart anche per chi viene da zone più interne della città.

C’è poi la linea 11, storica e panoramica, che unisce lo stadio Amsicora con Calamosca, passando per alcune delle zone più belle del lungomare. E per chi viene da Quartu, la QS rappresenta una soluzione rapida e regolare, con frequenze tra i 17 e i 20 minuti.

Anche le linee cittadine si adattano alla stagione. La 29, che collega San Benedetto al Policlinico Universitario di Monserrato, mantiene il servizio dal lunedì al sabato, con una frequenza leggera ma costante. La 9, invece, resta attiva ogni giorno tra Decimomannu e piazza Matteotti, anche se – come da tradizione estiva – vengono sospese le corse limitate ad Assemini.

Particolare attenzione alla Uex, linea dedicata all’utenza universitaria: resta attiva, ma con uno stop tra le 15:00 e le 18:00 nei giorni feriali e con un servizio più ridotto il sabato, che si conclude alle 15:30.

Una delle vere novità degli ultimi anni – ormai diventata routine gradita – è il servizio notturno. Le linee 1, 9, 30, 30R, PF e 7 prolungano le corse oltre la mezzanotte, toccando quartieri centrali e periferici. Per esempio, la linea 1 parte da via Gioia anche alle 00:35, mentre la 7 lascia piazza Yenne alle 00:40, coprendo tutto il percorso fino a Villanova.

In più, ogni sabato notte fino alle 5:00 del mattino, si attivano le linee “ER” (Esterna Rossa), “L” (Litoranea), 1N e 9N: un piccolo sistema metropolitano notturno, utile per chi vive il fine settimana o lavora nelle fasce più critiche.

