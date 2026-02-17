L’ex Cagliari Fabio Macellari (che in serie A ha indossato anche le maglie di Inter, Bologna e Lecce) è stato condannato a otto mesi di reclusione e a una multa di 1800 euro per il reato di spaccio.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Piacenza. L’indagine sull’ex calciatore ore cinquantunenne era partita nel 2019 ed era stata condotta dai carabinieri di Bobbio.

L’imputato non ha negato l’uso personale di cocaina ma ha sempre rigettato l’accusa di essere uno spacciatore. Il giudice lo ha considerato responsabile di un episodio di cessione di droga ma lo ha assolto da altri due capi d’imputazione perché «il fatto non sussiste».

L’ex terzino, dopo la lettura della sentenza, è stato riaccompagnato in carcere dove sta già scontando una pena di cinque anni, stabilita dal tribunale di Cagliari, per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre della sua ex.

(Unioneonline)

