Cagliari, lavori sulla 195 racc in via San Paolo: limitazioni al traffico per 15 giorniRestringimento delle carreggiate da domani, 18 febbraio, fino al 4 marzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Limitazioni al traffico per 15 giorni sulla 195 racc, in via San Paolo a Cagliari.
Lo riferisce Anas, che da domani darà il via ai lavori di realizzazione dello strato drenante per facilitare il flusso dell’acqua piovana su un tratto di strada di circa 3 chilometri, in entrambe le direzioni.
Nel dettaglio dalle 7.30 di domani, 18 febbraio, sino alle 18.30 del 25 febbraio, ci sarà un restringimento di carreggiata dal km 1,800 al km 3,350. Poi, dalle 7.30 del 26 febbraio alle 18 del 4 marzo ci sarà un restringimento tra il km 0 e il km 1,150.
Il cantiere, spiega Anas, avrà un'estensione massima di 1,700 km e verrà sospeso in caso di condizioni meteo avverse.
(Unioneonline)