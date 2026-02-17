I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato ieri un 50enne con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento di beni di pubblica utilità.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, era obbligato a indossare il braccialetto elettronico. L’intervento dei militari è scaturito proprio dalla segnalazione automatica di un'allerta per mancanza di alimentazione elettrica inviata dal dispositivo. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il sistema risultava effettivamente disconnesso.

Nonostante i ripetuti e pazienti inviti a ripristinare il collegamento, l’uomo si è rifiutato di collaborare insultando e minacciando i militari. La situazione è rapidamente degenerata quando il cinquantenne si è scagliato fisicamente contro di loro e ha spaccato il braccialetto gettandolo violentemente a terra.

A quel punto è stato immobilizzato e condotto in caserma, prima di venire nuovamente arrestato ed essere sottoposto ai domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata