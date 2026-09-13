«Su un’opera destinata a impegnare il Comune per 50 anni questa opacità non è più accettabile. Mi rivolgerò alla Prefettura». Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 24, quando parla del nuovo stadio di Cagliari più che andare giù di invettive politiche tipiche di un esponente dell’opposizione sembra scrivere il copione di una puntata di “Chi l’ha visto?”. E proprio mutuando il titolo dalla celebre trasmissione ricostruisce le ultime puntate di una vicenda fatta di annunci puntualmente smentiti dal calendario. Con lo stadio nel ruolo dello “scomparso” con una caratteristica unica: ancora non esiste. Anche se, forse, c’è una nuova data da rispettare per dargli una forma concreta.

L’accusa di Farris

«Il 30 luglio, come noto, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la dichiarazione di pubblico interesse e la cessione del diritto di superficie per la realizzazione del nuovo stadio», segnala Farris, che ricorda: «Nella circostanza l'assessore Macciotta disse che il bando di gara sarebbe stato pubblicato il 20 agosto. Questa data, secondo l'avvocato-consigliere di Palazzo Bacaredda, segnerebbe il «sesto cronoprogramma dall'avvio dell'iter». Programma, comunque, destinato a cambiare.

«Il 20 agosto è passato e l'assessore ha indicato la nuova data del 31 agosto (settimo cronoprogramma)», appunto, «riferendo che la società di valutazione avevo mosso dei rilievi che dovevano essere riscontrati dal proponente. Anche il 31 Agosto» intanto, «è trascorso e con esso è arrivato, questo si puntuale, l'ottavo cronoprogramma: la pubblicazione avverrà il 20 settembre».

Ancora c’è tempo, per capire se almeno questa scadenza verrà rispettata. Ma Farris richiama il fatto che «l'altro giorno» Macciotta «ha rilasciato l'ennesima intervista in cui ha smesso di indicare date ma ci ha rassicurato: “Tutto procede secondo programma”».

Il consigliere di CiviCa24 ha «presentato una richiesta di accesso agli atti per conoscere i rilievi formulati dai verificatori, la Rti Inarcheck-Its che si era aggiudicata l'appalto con valore a base di gara di 1.825.285,43 euro».

Risposte? «Ancora nessuna. Vorrei sapere quali osservazioni abbiano formulato i verificatori», elenca Farris, «se il proponente ha già risposto; se tali risposte siano state ritenute congrue; quale sia, oggi, lo stato effettivo della validazione. Inoltre, considerato anche che la durata del servizio affidato al Rti è pari a 150 giorni, vorrei sapere da quando sono iniziati a decorrere. Sono domande elementari, perché senza la validazione del progetto la gara non può partire. Per questo faccio fatica a comprendere l'affermazione secondo cui "tutto procede secondo programma". Quale programma? Quello del 20 agosto, quello di fine agosto, quello di settembre o quello senza più data?». Per questo, e avere in mano i documenti richiesti, Farris ha deciso di rivolgersi alla Prefettura.

Dal Comune

Ma non è detto che ce ne sarà bisogno: dal Comune viene fatto sapere che il bando arriverà – con certezza, dicono – entro venerdì. Quindi al massimo il 18 settembre si partirà con il nuovo, cruciale step, per realizzare l’impianto.

Dal cagliari calcio

Di nuovo stadio per Cagliari, prima della vittoria rossoblù sull’Atalanta a Bergamo, ha parlato ieri anche l’amministratore delegato del club, Stefano Melis: «Intanto complimenti all’Atalanta», ha detto, «che ci dimostra che anche in Italia è possibile fare e rinnovare gli stadi. Tra l’altro, noi abbiamo un partner industriale di Bergamo come Costim Real Estate, chissà che non possa aiutare». Scherzi a parte, ha aggiunto, «siamo molto vicini alla gara pubblica – che verrà bandita dal Comune – per appaltare i lavori di demolizione e costruzione del nostro nuovo stadio. Stiamo continuando a lavorare con i progettisti e le istituzioni affinché davvero si possa dare alla città e alla Sardegna un impianto pubblico all’avanguardia e in linea con gli standard moderni».

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