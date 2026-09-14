Tamponamento sull’Asse mediano, coinvolti cinque veicoli: feriti e traffico in tiltViabilità paralizzata dopo la rampa di ingresso da viale Marconi in direzione Sestu
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Cinque veicoli coinvolti, alcuni feriti non gravi e traffico paralizzato. Questo il bilancio del tamponamento avvenuto in serata sull'Asse mediano a Cagliari.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le pattuglie della Polizia Locale. Non ci sarebbero conseguenze particolarmente gravi per le persone coinvolte mentre gli agenti, oltre a occuparsi dei rilievi, hanno dovuto gestire i pesanti disagi al traffico.
Nella zona, dopo la rampa di ingresso da viale Marconi in direzione Sestu, la viabilità è rimasta paralizzata durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti della Polizia Locale.