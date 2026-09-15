Cagliari, diciassettenne sorpreso a spacciare rivotril in piazza Matteotti. Ieri pomeriggio a Cagliari, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, che stazionava con atteggiamento sospetto nei pressi di piazza Matteotti, è stato sottoposto a controllo dalla pattuglia dell’Arma che transitava in quella zona.

A seguito dell’attività, è stato trovato in possesso di 17 compresse di rivotril, il cui principio attivo clonazepam è nella tabella 2 della legge sugli stupefacenti 2 e 20 euro in banconote di vario taglio. Il giovane, d’intesa con l’autorità giudiziaria minorile, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Quartucciu.

(Unioneonline/En.Ne.)

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