Cagliari, il bus finisce sugli scooter parcheggiati nel CorsoIntervento della polizia locale anche per gestire il traffico: il mezzo pubblico è rimasto di traverso sulla carreggiata
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Un bus del Ctm ha travolto alcuni scooter posteggiati a ridosso del marciapiede e ha concluso la sua corsa a pochi centimetri dalla facciata di un palazzo.
Un’errore di valutazione in manovra o una perdita di controllo? Se la causa è ancora da chiarire, sono certi gli effetti immediati dell’incidente avvenuto questa mattina nel Corso Vittorio Emanuele Cagliari, all’incrocio con via Tigellio.
Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno anche dovuto gestire il traffico causato dalla presenza del mezzo pubblico di traverso sulla carreggiata.
(Unioneonline/E.Fr.)