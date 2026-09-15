Tre persone denunciate per pesca di frodo nella laguna di Santa Gilla.

Le sanzioni sono scattate durante una serie di controlli da parte del Reparto Forestale di Cagliari, con il supporto dell’associazione AEOP e degli agenti ittici‑zoofili di Sa Illetta.

Le ispezioni hanno riguardato l’area demaniale concessa alla pesca esclusiva del Consorzio Ittico Santa Gilla.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifica numerosi pescatori e accertate violazioni per pesca senza licenza; pesca in area concessa senza autorizzazione; uso di strumenti non consentiti; impiego di attrezzi professionali senza requisiti; utilizzo di attrezzi non riconducibili alla pesca sportiva.

Al termine dei controlli, come detto, sono state elevate 3 sanzioni, per un totale di 2.300 euro.

Inoltre, il personale della Forestale ha rinvenuto e sequestrato attrezzature non conformi, occultate nella vegetazione: pale, retini, setacci, reti a sciabica, bertovelli irregolari, mute da sub e dispositivi galleggianti modificati per la pesca illegale.

(Unioneonline)

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