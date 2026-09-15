Traffico impazzito a Cagliari. Un incidente sulla 554 e un tamponamento con quattro auto coinvolte sull'asse mediano mandano in tilt la circolazione all’ingresso della città, bloccando migliaia di auto. Il primo scontro è avvenuto nella zona del ponte Emanuela Loi. Il tamponamento invece sull’asse mediano di scorrimento, in direzione Sestu, dopo la rampa d'accesso da viale Marconi. Al momento non risultano feriti. Sul posto la polizia municipale di Cagliari per i rilievi e per la gestione del traffico.

Viabilità paralizzata anche in viale Marconi e a Genneruxi, così come a Selargius e a Monserrato (via Riu Mortu e via Cesare Cabras). Code e rallentamenti anche a Cagliari in via Vesalio (strada recentemente ristretta dopo la realizzazione delle piste ciclabili).

(Unioneonline En. Ne.)

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