Si è chiuso con un utile di oltre 13 milioni di euro il bilancio 2023 dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, approvato dall'assemblea dei soci della Sogaer, la società di gestione dello scalo. L'approvazione è avvenuta a maggioranza assoluta.

Il bilancio è stato chiuso - spiega una nota della Sogaer - con un significativo risultato economico positivo, pari a 13.176.652 di utile. L'elemento di rilievo che ha caratterizzato il 2023 è relativo all'importante volume di traffico passeggeri complessivo dell'aeroporto che ha raggiunto i 4.851.160 viaggiatori.

Il 2023 rappresenta il primo anno di redazione del Bilancio di sostenibilità del Gruppo Sogaer che fornisce informazioni, non soltanto sulle performance economiche, ma anche una rendicontazione non finanziaria delle scelte effettuate dal Gruppo rispetto alle tematiche ambientali e sociali rilevanti, nonché su come sono state usate e distribuite le risorse.

Tale documento è uno strumento di interazione con gli stakeholder, in grado di promuovere - sottolinea Sogear - un dialogo costruttivo e l'individuazione di reciproche opportunità di miglioramento. Costituisce uno strumento fondamentale di informazione e dialogo verso tutti i soggetti con cui il Gruppo si relaziona, direttamente o indirettamente. Il documento è stato redatto su base volontaria - prosegue la nota - al fine di un progressivo allineamento a quanto diverrà obbligatorio a partire dall'esercizio 2025 (pubblicazione nel 2026), quando entreranno in vigore le disposizioni definite dalla CSRD per le grandi imprese.

