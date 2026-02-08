Cagliari, furto al market e auto rubata: due coppie nei guaiOperazione dei carabinieri per il controllo del territorio
Due coppie nei guai dopo una notte di controlli sul territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari, con schierati sul campo il nucleo operativo e radiomobile con il supporto delle stazioni di Stampace, San Bartolomeo e Pirri.
I militari sono intervenuti nel market di viale La Playa: il personale addetto alla sicurezza ha segnalato una 53enne cagliaritana e un 33enne residente ad Assemini, entrambi disoccupati, che avevano effettuato un furto. La perquisizione ha consentito di scoprire vari generi alimentari, per un valore complessivo di circa 300 euro, che i due avevano preso dagli scaffali. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili della struttura.
Un altro equipaggio dell’Arma ha controllato una Toyota Aygo con a bordo una coppia convivente: un 50enne residente a Serramanna e una 49enne residente a Decimomannu, entrambi disoccupati. Gli accertamenti sulla targa e sul telaio hanno permesso di appurare che il veicolo era stato rubato lo scorso 31 gennaio a un cagliaritano.
L’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per i due occupanti è scattata la denuncia per ricettazione.
(Unioneonline)