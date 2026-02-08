Due coppie nei guai dopo una notte di controlli sul territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari, con schierati sul campo il nucleo operativo e radiomobile con il supporto delle stazioni di Stampace, San Bartolomeo e Pirri.

I militari sono intervenuti nel market di viale La Playa: il personale addetto alla sicurezza ha segnalato una 53enne cagliaritana e un 33enne residente ad Assemini, entrambi disoccupati, che avevano effettuato un furto. La perquisizione ha consentito di scoprire vari generi alimentari, per un valore complessivo di circa 300 euro, che i due avevano preso dagli scaffali. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili della struttura.

Un altro equipaggio dell’Arma ha controllato una Toyota Aygo con a bordo una coppia convivente: un 50enne residente a Serramanna e una 49enne residente a Decimomannu, entrambi disoccupati. Gli accertamenti sulla targa e sul telaio hanno permesso di appurare che il veicolo era stato rubato lo scorso 31 gennaio a un cagliaritano.

L’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per i due occupanti è scattata la denuncia per ricettazione.

(Unioneonline)

