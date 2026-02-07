Sei trapianti in due giorni: due di fegato, due di rene e due di cornea. Arrivano buoni numeri da 48 ore di attività al Brotzu, dove ha funzionato il lavoro di squadra tra varie equipe.

I trapianti di fegato sono stati effettuati dai chirurghi della squadra di Fausto Zamboni, quelli di rene dal gruppo di Andrea Solinas, mentre gli interventi sulla cornea sono stati eseguiti dall’équipe guidata da Massimo D’Atri.

Un risultato raggiunto grazie al lavoro di chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici, personale di supporto e servizi logistici.

«Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra e di un’organizzazione solida ed efficiente», spiega il direttore generale dell’Arnas, Maurizio Marcias, «che dimostra la capacità dell’azienda di rispondere con professionalità, competenza e tempestività a percorsi clinici di elevata complessità. Un ringraziamento va a tutte le équipe coinvolte e a tutto il personale che, con dedizione e spirito di collaborazione, contribuisce ogni giorno a garantire cure di alto livello ai pazienti».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata