"Il costo della vita continua ad aumentare, salari e pensioni sono fermi. Se prima non riuscivamo ad arrivare a fine mese, adesso non si arriva neanche a metà mese”, dicono sindacati e cittadini, in piazza per protestare e chiedere un’invenzione di rotta.

Oggi manifestazioni organizzate da Usb in 14 città italiane, compresa Cagliari, dove ci si è dati appuntamento tra il palazzo dell’Enel e la sede dell’Inps.

“In Sardegna i prezzi dei beni alimentari sono aumentati dell’11,2% (le famiglie spendono 780 euro in più all’anno), l’energia del 26%, le bollette elettriche sono triplicate, anche Abbanoa ha annunciato incrementi, i cittadini sono alla disperazione, i decreti aiuti non bastano, servono interventi strutturali, come l’abolizione dell’Iva sui generi di prima necessità, il salario minimo e l’adeguamento di stipendi e pensioni all’inflazione reale”, viene spiegato.

